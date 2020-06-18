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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 18.06.2020 09:57 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu geçeceği bölge genelinde, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Erzurum'da 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 10, Erzincan'da 13, Tunceli'de 15 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 34, Ardahan, Erzincan ve Iğdır'da 30, Ağrı'da 25, Erzurum'da 23 ve Kars'ta 20 derece olacak.

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