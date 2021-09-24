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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor

24.09.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, bölgede kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle sel ve su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların yanı sıra tarım faaliyetlerinin devam ettiği illerde zirai don uyarısı yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve gök gürültülü, aralıklı yağmurlu olacak.

Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde öğlene kadar, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevresi ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, Erzurum'un güneyi ile Ağrı'nın batısında ise kuvvetli olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı'da yer yer fırtına şeklinde ve 50 ila 70 kilometre arasında değişen hızla esecek.

Yetkililer, yağışların Erzurum ve Ağrı'da kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yanı sıra tarım faaliyetlerinin devam ettiği Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gece saatlerinden sabah saatlerine kadar zirai don hadisesine karşı üretici ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 28, Tunceli'de 26, Ağrı'da 18, Kars'ta 17, Erzincan'da 16, Erzurum ve Ardahan'da 9 derece olması tahmin ediliyor.

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