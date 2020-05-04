YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış

Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış

ERZİNCAN HABERLERİ  | 04.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (40-60 km/saat) esecek.
Bölgede gece ölçülen en düşük sıcaklık Erzincan’da 8, Erzurum’da 4, Kars’ta 5, Ağrı’da 7, Ardahan’da 5 ve Iğdır’da 11 derece ölçüldü.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Erzincan’da 20, Erzurum, Ardahan ve Kars’ta 15, Ağrı’da 18, Iğdır’da 24 derece olması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:12
Öğle
12:24
İkindi
16:14
Akşam
19:26
Yatsı
20:56

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Derya Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Meteoroloji’den 6 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den 6 il için sağanak yağış uyarısı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı

Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.