Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü

Yüksek kesimlerde kar yağışının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeler göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan’da eksi 2, Kars’ta eksi 1, Erzurum ve Ağrı’da sıfır, Erzincan’da 3, Iğdır’da 4 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzurum’da 11, Kars ve Ardahan’da 8, Ağrı’da 10, Iğdır’da 12 ve Erzincan’da 16 derece olması öngörülüyor.



