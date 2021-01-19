Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkili oluyor

Erzurum, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü kentte, vatandaşlar da karla kaplanan araçlarını temizledi.

Beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ile parklar ilgi odağı oldu.

Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

- Kars

Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri mahallelerde, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de illerle bağlantılı yollarda çalışma yürütüyor.

Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü, ilçe merkezindeki bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

- Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Karayolları 123. Şube Şefliği, sorumluluk alanındaki yollarda gece başladığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sabah saatlerinde de devam ettirdi.