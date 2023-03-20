YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

20.03.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve sis yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde etkili olan hafif kar nedeniyle yüksek kesimler ile araçlar, ağaçlar ve bankların üzerleri beyaz örtüyle kaplandı.

ARDAHAN

Ardahan'da da yüksek kesimler karla kaplandı.

Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası'nda da kar yağışı etkisini gösterdi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise etkili olan kar, doğayı beyaz örtüyle kapladı.

Kar nedeniyle sürücüler, Tunceli-Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkisinde ilerlemekte zorlandı.

Ekipler, kara yolunda ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışması yaptı.

AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de kar yağışı yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

Yağışın ardından ekipler küreme çalışması yaptı.

KARS

Kars'ta da aralıklarla etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle, Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yolunda bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde ise kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Bitkiler ve ağaçların karla kaplandığı ilçede vatandaşlar da araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kar yağışına sevinen çocuklar okul bahçesinde kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Göçmen kuşlar da ağaç ve bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandıBayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı
Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacakÇanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde yeni rektör göreve başladıAydın Adnan Menderes Üniversitesinde yeni rektör göreve başladı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Mart Pazartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:12
Öğle
12:28
İkindi
15:52
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Mart Pazartesi

Güven Eczanesi
Palandoken
Saraybosna Eczanesi
Yakutiye
Gülakar Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.