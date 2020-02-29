Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 2, Erzurum'da 0, Iğdır'da 3, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 3, Ağrı'da 1 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 70, Cıbıltepe'de 75 ve Konaklı'da 45 santimetre kaydedildi.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

- Kars'ta kar yağışı etkili olmaya başladı

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

