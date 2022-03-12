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Doğu Anadolu'da martta etkili olan kar ve soğuk hava kışı aratmadı

12.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da martta etkili olan kar ve soğuk hava kışı aratmadı

Erzurum, Ardahan, Kars ile Tunceli'de ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta yağan yoğun kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmaların meydana geldiği kentte, ağaçlarda, bina ile iş yeri çatılarında ise sarkıtlar oluştu. Kentteki bazı cami şadırvanları da soğukların etkisiyle dondu.

Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor.

- Ardahan ile Kars'ta da kar ve soğuk hava etkili oluyor

Kars ile Ardahan'da hafta boyunca aralıklarla yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu bu kentlerde, cadde ile sokaklar kar ve buzla kaplandı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Öte yandan tipinin etkili olduğu Kars-Erzurum, Kars-Ardahan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

- Tunceli'nin ilçeleri yeniden beyaza büründü

Tunceli’nin Pülümür, Nazımiye, Hozat, Pertek ve Ovacık ilçeleri de yeniden karla kaplandı.

İlçe sakinleri ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bazı vatandaşlar da toprak evlerinin damında kar küreme çalışması yaptı.

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