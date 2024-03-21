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Doğu Anadolu'da Nevruz Bayramı kutlandı

AA AA
21.03.2024 13:47
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Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de vatandaşlar, baharı ateş yakıp halk oyunları oynayarak karşıladı.

Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de, baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ardahan'daki kutlamalar, Valilik önünde düzenlenen yürüyüşle başladı. Ardından Milli Egemenlik Parkı'ndaki kutlamalara katılanlar, örste demir dövüp, yumurta tokuşturdu.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bu sene bahar bayramını buruk kutladıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananların kendilerini etkilediğini belirten Çiçek, "Tepkimizi diri tutalım, İsrail mallarını boykot edelim. Orada çocuklar öldürülüyor, buna sessiz kalamayız. Ateşe su taşıyan karınca misali üzerimize düşeni yapalım." dedi.

Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam eden kutlamalar, ip çekme ve çuval yarışı, nevruz ateşinin yakılması ve halk ozanlarının söyleşisiyle sona erdi.

AĞRI

Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen program, nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.

Öğrencilerin halk oyunları oynadığı etkinlik, jimnastik ve kick boks gösterisiyle devam etti.

Etkinlikte, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Vali Koç ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle halay çekti.

KARS

Kars'ta belediye tarafından tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, nevruz ateşini yaktıktan sonra örste demir dövüp, yumurta tokuşturdu.

Vatandaşların halay çekmesiyle etkinlik sonra erdi.

TUNCELİ

Tunceli'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesindeki program, nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.

Programda, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve katılımcılar, demir dövdü, yumurta tokuşturdu.

Daha sonra, Müdürlüğün konferans salonunda bazı sanatçılar konser verdi.

Etkinliğe, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Ağrı Kars Tunceli Ardahan Iğdır

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