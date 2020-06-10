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Doğu Anadolu’da sağanak yağış

ERZİNCAN HABERLERİ  | 10.06.2020 09:01 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 32, Iğdır ve Tunceli’de 33, Erzurum ve Kars’ta 26, Ağrı ve Ardahan’da 27 derece olması öngörülüyor.

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