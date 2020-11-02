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Doğu Anadolu’da sağanak yağış

ERZİNCAN HABERLERİ  | 02.11.2020 08:36 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış yer yer etkili oluyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış yer yer etkili oluyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı olarak geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr güney ve güney batılı yönlerden hafif, ara sıra orta, sabah saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetlice (40-60 km/sa.) esmesi bekleniyor.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum’da 5, Kars’ta 0, Ağrı’da 1, Erzincan’da 7, Iğdır’da 6, Ardahan’da 1 derece olarak ölçüldü.
Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri ise; Erzurum’da 13, Kars’ta 16, Ağrı ve Erzincan’da 17, Iğdır’da 20, Ardahan’da 15 derece olması öngörülüyor.

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