YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde

ERZURUM HABERLERİ  | 08.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 9, Iğdır ve Erzincan'da 14 Tunceli'de 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Tunceli'de 34, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Kars ve Erzurum'da 27, Ardahan'da 25 derece olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Turizme büyük katkı yapması beklenen iskelede sona geliniyor

Turizme büyük katkı yapması beklenen iskelede sona geliniyor

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Takla atan araçtan sağ çıktılar

Takla atan araçtan sağ çıktılar

Erzurum Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:39
Öğle
12:19
İkindi
16:16
Akşam
19:49
Yatsı
21:34

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Palandöken Camileri 29 Mayıs’a hazır

Palandöken Camileri 29 Mayıs’a hazır

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erzurum'da "Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi" kurulacak

Erzurum'da "Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi" kurulacak

Tekman’da Barış Coşkusu

Tekman’da Barış Coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.