Doğu Anadolu'da sıcaklıklar düşecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde etkili olan yağışlı hava, çarşamba günü etkisini kaybedecek.
Bölgede sıcaklıkların, salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği bölgede, özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Aşırı soğuk nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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