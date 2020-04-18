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Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 18.04.2020 09:18 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları; Erzurum’da eksi 3, Ardahan’da eksi 2, Kars’ta eksi 1, Erzincan’da 6, Iğdır’da 7, Ağrı’da 1 derece ölçüldü.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 23, Iğdır’da 25, Erzurum’da 17, Kars ve Ardahan’da 18, Ağrı’da 19 derece.

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