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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde

ERZURUM HABERLERİ  | 27.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, Erzincan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı, Ağrı ve Ardahan'da 1, Erzurum'da 2, Tunceli'de 5, Erzincan'da 7, Iğdır'da 8 ve Kars'ta sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise, Iğdır'da 18, Erzincan'da 14, Tunceli ve Kars'ta 13, Ağrı ve Ardahan'da 11, Erzurum'da 9 derece olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu Yağmur

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