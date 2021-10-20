YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece altında seyredecek

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece altında seyredecek

20.10.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece altında seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Ardahan'da aralıklı sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum'da sıfır, Ağrı ile Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Tunceli'de 5, Erzincan'da 6 ve Iğdır'da 11 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 21, Iğdır'da 18, Ağrı'da 15, Erzincan'da 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 11 ve Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulunduİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Erzincan Erzurum Kars Tunceli Ardahan Iğdır

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Ekim Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:23
Öğle
12:05
İkindi
15:06
Akşam
17:36
Yatsı
18:54

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Zehra Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.