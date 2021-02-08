YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu Anadolu’da soğuk hava

Doğu Anadolu’da soğuk hava

08.02.2021 09:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri soğuk hava etkili oluyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri soğuk hava etkili oluyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Erzurum ve çevreleri aralıklı hafif kar yağışlı olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
“Çığ uyarısı”
Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere, Erzurum ve Iğdır’da 3, Kars’ta 8, Ağrı’da 18, Erzincan’da 1, Ardahan’da 7 derece ölçüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
1/

Erzincan Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:41
İkindi
15:30
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Murat Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Bin yıllık ’aşık oyunu’ Erzincan’da hayat buldu

Bin yıllık ’aşık oyunu’ Erzincan’da hayat buldu

Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

Kemaliye’den Unesco Dünya Miras Listesi adaylığı için ilk adım

Kemaliye’den Unesco Dünya Miras Listesi adaylığı için ilk adım

Kaymakam Kaptanoğlu, esnafının sorunlarını dinledi Balkaya köyünü ziyaret etti

Kaymakam Kaptanoğlu, esnafının sorunlarını dinledi Balkaya köyünü ziyaret etti

Kaymakam Çelik, çarşı ve pazarda denetim yaptı

Kaymakam Çelik, çarşı ve pazarda denetim yaptı

Erzincan’da 205 litre sahte içki ele geçirdi

Erzincan’da 205 litre sahte içki ele geçirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.