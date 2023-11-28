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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

28.11.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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Erzurum, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum'da dün etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, araçların camları buzla kaplandı.

Cadde ve sokaklarda oluşan buzlar, belediye ekiplerince tuzlama yapıldıktan sonra iş makineleriyle temizleniyor.

AĞRI

Ağrı'da da gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi ve köyler beyaza büründü.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde de meraya çıkan küçükbaş hayvanlar kara yakalandı.

Çoban İbrahim Kılıç, sürüsünü köyü götürürken kara yakalandığını ve zorlu şartlarda görev yaptıklarını belirtti.

ARDAHAN

Ardahan'da da dün gün boyu etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle kentte yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

TUNCELİ

Tunceli’de de soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

Bitki ve ağaçların da kırağıyla kaplandığı kentte, 2 bin rakımlı bazı dağların zirvelerinde sis bulutları oluştu.

KARS

Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle Çalı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Kars-Iğdır kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle polis ekipleri sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitkiler buz tuttu. İlçedeki araç, ev ve işyerlerinin camları buzla kaplandı.

Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Vatandaşlardan Sunay Çelik, havanın aniden soğuduğunu belirterek,"Kar yağışından sonra hava eksi 12-13 dereceye düştü. Sabah araçları zor çalıştırdık, artık Sarıkamış'ın kışı geldi." dedi.

Kuşların soğuk havada yiyecek bulmaya çalışması arazide görüntülendi.

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