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Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu

04.01.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

- Ağrı

Ağrı’da ise çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, ev ve iş yeri camları buz tuttu.

Vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

- Kars

Kars'ta soğukların etkisiyle sulak alanların yüzeyi buzla kaplandı.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, yeşilbaş ördekler donan bataklıklarda yiyecek ararken görüntülendi.

- Ardahan

Ardahan'da da göl ve dereler buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarınI branda ve battaniye ile örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

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