Doğu Anadolu'da soğuk hava yüzünden dereler ve nehirler buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası etkisini gösteren soğuk havayla dereler, nehirler, çaylar ve araç camları buzla kaplandı.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkisini gösteren ve özellikle dün yoğunlaşan kar yağışı, gece saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Bu nedenle tamamen beyaza bürünen Erzurum'da cadde, sokak ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca kent merkezi ve ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Sabaha doğru etkisini artıran soğuk hava sebebiyle çatılarda buz sarkıtları oluşan kentte araçların camları buzla kaplandı, ağaçlar kırağı tuttu.

Vatandaşlar, araçlarını, üzerini battaniye ve branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.

- Ağrı

Ağrı'da da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sabaha doğru yerini soğuk havaya bıraktı.

Dondurucu soğuklar yüzünden Murat Nehri'nin kısmen buz tuttuğu kentte, araç, ev ve iş yeri camları buz tuttu.

Vatandaşlardan Gökhan Alpaslan, bir anda havaların soğuduğunu ve kışın zorlu geçtiğini söyledi.

Sürücülerden İbrahim Güngör ise buz tutan araç camlarını temizlemeye çalıştığını belirtti.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri ilde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Tunceli

Tunceli'de de kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde dereler buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava ve kar dolayısıyla yaban hayvanları doğada yiyecek bulmakta zorluk çekti.

- Kars

Kars'ta dün başlayıp gece saatlerine kadar etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava hakim oldu.

Karla kaplanan şehir merkezinde yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinlere vatandaşlar yem bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın büyük bir bölümü buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını halı ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

- Ardahan

Ardahan'da gece etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini kar yağışına bırakıtı.

Kar yağışının ardından kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Binaların çatılarının, araçların, cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünü kardan temizledi.

Kentte belediye ekipleri de iş makineleri desteğinde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

