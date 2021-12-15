YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da soğukların etkisiyle akarsular dondu

Doğu Anadolu'da soğukların etkisiyle akarsular dondu

15.12.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da soğukların etkisiyle akarsular dondu

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava nedeniyle akarsuların büyük bölümü dondu.

Soğuk havanın etkisi altındaki Erzurum'da cami şadırvanları dondu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Ardahan'da ise Kura Nehri'nin büyük kısmı buz tuttu.

Derelerin donduğu Ağrı'da da çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kars'ta ise akarsular buzla kaplandı.

Belediye ekiplerinin kaldırımlarda buz temizleme çalışması yürüttüğü kentte, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Direniyorum" "Direniyorum"
Erzurum Diplomasi Akademisi 6. yılında faaliyetlerine devam ediyorErzurum Diplomasi Akademisi 6. yılında faaliyetlerine devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Erzurum Kars Ardahan

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
05:52
Sabah
07:22
Öğle
12:15
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Filiz Eczanesi
Palandoken
Şüheda Eczanesi
Yakutiye
Bahar Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.