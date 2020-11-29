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Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 29.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilin cadde, sokak, tarihi alanlarda hareketlilik başladı.

Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Kars, Iğdır ve Tunceli'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Kısıtlamanın sona ermesiyle cadde, meydan, bulvar ve parklarda hareketlilik gözlendi.

Bazı vatandaşlar alışveriş yapmak için şehrin işlek caddelerine gelirken bazıları ise parklarda dinlenmeyi tercih etti.

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