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Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 19.12.2020 11:06 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 21 Aralık Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı.

Polis ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

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