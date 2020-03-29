YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor

Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor

ERZURUM HABERLERİ  | 29.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karşılık buldu.

Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçlardan yaptıkları anonslarla kent sakinlerine hem evde kalmaları hem de sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanları kontrol eden ekipler, ayrıca kapalı kalması gereken iş yerlerini, terminal, park ve bahçeler, piknik alanları ve tedbir kapsamında olan yerleri denetledi.

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerler, vatandaşların, evde kalınması yönündeki çağrıya uyması nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşadı.

- Kars

Kars Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı "Evde kal" çağrısına uyanlar evde kalmayı tercih etti.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Kars Kalesi, Evliya Camisi ve tarihi Fethiye Camisi bölgesinde yoğunluk en düşük seviyeye ulaştı.

İhtiyaçları için dışarı çıkan az sayıdaki kişinin maske kullandığı gözlenen kentte, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunanların talepleri ekipler tarafından karşılanıyor.

- Ardahan

Ardahan'da da halkın büyük bölümü "Evde kal" çağrısına uydu.

Valiliğin evde kalınması için yaptığı uygulama ve çağrıların amacına ulaştığı kentte, havanın kapalı olması da sokaktaki yoğunluğun azalmasını sağladı.

Milli Egemenlik Parkı, tarihi Ardahan Köprüsü ve kentin en işlek caddelerinde sessizliğin hakim olduğu kentte, zorunlu ihtiyacı olanların dışında kimsenin sokağa çıkmadığı gözlendi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ile İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ise Kongre Caddesi'ne gelerek ekiplerin çalışmalarını denetledi.

- Ağrı

Koronavirüse karşı tedbirlerin alındığı Ağrı'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet, Eski Van ve Erzurum caddelerinde insan ve araç yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haberKoronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haber
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Erzurum "evde kal" Kars yoğunluk

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
04:32
Sabah
05:57
Öğle
12:25
İkindi
15:56
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Fulya Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

İmplant ile diş eksiliğine son veriliyor

İmplant ile diş eksiliğine son veriliyor

Olurlular Derneği’nde Yıldız dönemi başladı

Olurlular Derneği’nde Yıldız dönemi başladı

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.