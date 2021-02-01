Doğu Anadolu'da yaşamı güçleştiren kar yağışı ve soğuk hava doğaya eşsiz güzellikler kazandırdı

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken doğaya ayrı bir renk kattı.

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar yağışı sonrası etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle çeşmeler ve şadırvanlar buz tuttu, bazı iş yeri ve apartmanların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri yollarda oluşan buz ve karı temizlemek için cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle donan göl ve akarsuların yanı sıra çeşme ve şadırvanlarda görsel güzellikler ortaya çıktı.

- Kars

Kars'ta belediye ekipleri, iki gün aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.

Bazı vatandaşalar karla kaplanan kentte yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlara yem bıraktı.

Kar yağışının ardından tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu.

- Ardahan

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Ardahan'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.