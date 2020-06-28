Doğu Anadolu'da YKS heyecanı

Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Erzurum'da AYT için okula gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak içeri alındı.
Öğrencilerin Kovid-19 tedbirlerine uyum sağladığı gözlenen sınav öncesi, yetkililer de okula girişte maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttı.
- Kars
Kars'ta da AYT için okullara gelen öğrencilerin, Kovid-19 tedbirlerine uydukları görüldü.
Öğrenciler, sınav salonlarına sosyal mesafe kuralına uyarak girerken, aileleri okul bahçelerinde çocukları için dua etti.
- Iğdır
Iğdır'da öğrenciler, sınavların yapılacağı okullara aileleriyle geldi.
Heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, görevliler nezaretinde sırayla içeri alındı.
- Ardahan
Ardahan'da da AYT için liseler bölgesindeki okullarda sınava girenlere, polisler kurallara uymaları için uyarıda bulundu.
Maskesi olmayan bazı öğrencilere polis ekipleri maske verdi.