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Doğu Anadolu'da YKS heyecanı

ERZURUM HABERLERİ  | 28.06.2020 11:44 | Son Güncelleme

Erzurum, Kars, Iğdır ve Adahan'da öğrenciler dezenfekte edilmiş sınıflarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak sınava alındı

Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Erzurum'da AYT için okula gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak içeri alındı.

Öğrencilerin Kovid-19 tedbirlerine uyum sağladığı gözlenen sınav öncesi, yetkililer de okula girişte maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttı.

- Kars

Kars'ta da AYT için okullara gelen öğrencilerin, Kovid-19 tedbirlerine uydukları görüldü.

Öğrenciler, sınav salonlarına sosyal mesafe kuralına uyarak girerken, aileleri okul bahçelerinde çocukları için dua etti.

- Iğdır

Iğdır'da öğrenciler, sınavların yapılacağı okullara aileleriyle geldi.

Heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, görevliler nezaretinde sırayla içeri alındı.

- Ardahan

Ardahan'da da AYT için liseler bölgesindeki okullarda sınava girenlere, polisler kurallara uymaları için uyarıda bulundu.

Maskesi olmayan bazı öğrencilere polis ekipleri maske verdi.

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