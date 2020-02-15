YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'daki 3 ilde 180 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'daki 3 ilde 180 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZURUM HABERLERİ  | 15.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'daki 3 ilde 180 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Tunceli'de 57, Iğdır'da 3 ve Erzincan'da 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bu kentlerde Karayolları, il özel idaresi ve belediyelere bağlı karla mücadele ekiplerinin, çok sayıda dozer, greyder, kepçe ve bıçaklı kamyonla yol açma çalışmaları sürüyor.

Dondurucu soğukta kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, zaman zaman tipi nedeniyle de zor anlar yaşıyor.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle kapanan, Erzurum'da 202, Kars'ta ise 25 köy ve mahalle yolunun, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çalışma ekipler kapalı köy kar ve tipi karla mücadele Yol

En Çok Okunan Yerel Haberler

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Kayserispor Denizli’ye gitti

Kayserispor Denizli’ye gitti

Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti

Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:38
Sabah
07:02
Öğle
12:34
İkindi
15:28
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Güven Eczanesi
Palandoken
Deniz Eczanesi
Yakutiye
Serpil Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hacamat ile birçok dertten kurtulun

Hacamat ile birçok dertten kurtulun

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.