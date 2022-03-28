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Doğu Anadolu'daki 3 ilde 262 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

28.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 3 ilde 262 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'daki 262 yerleşim yerine olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da martın son haftasında etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 175 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak amacıyla çalışmalarını iş makineleri desteğinde aralıksız sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Ardahan'da 67, Kars'ta ise 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bu illerde de İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri yolları açmak için çaba gösteriyor.

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