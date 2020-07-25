YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu Anadolu’daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu’daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.07.2020 12:42 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, kuzey kesimler çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıklar Erzincan’da 37, Iğdır’da 35, Ağrı’da 33, Erzurum’da 32, Kars’ta 30, Ardahan’da 26 derece olması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalıUzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalı
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Metruk yapılar dümdüz oldu

Metruk yapılar dümdüz oldu

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Kütahya’da korkutan saman yangını

Kütahya’da korkutan saman yangını

Erzincan Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:08
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:49
Yatsı
21:26

Erzincan Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Aktas Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Baro Başkanı Aktürk: “Sivas Madımak Oteli katliamının 27. yılında yitirdiğimiz 37 canı saygıyla anıyoruz”

Baro Başkanı Aktürk: “Sivas Madımak Oteli katliamının 27. yılında yitirdiğimiz 37 canı saygıyla anıyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.