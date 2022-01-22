Doğu Anadolu'daki 3 kentte, 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Tunceli ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 127 mahalle ile köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da kırsaldaki 88 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda personelle yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Tunceli'de 32 ve Iğdır'da ise 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan ekiplerin çalışması sonucu dünden bu yana Erzurum'da 423, Ağrı'da 82, Tunceli'de 50, Iğdır'da 2, Ardahan'da 6 ve Kars'ta 5 olmak üzere toplamda 568 köy yolu ulaşıma açıldı.

