YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'daki 3 kentte, 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'daki 3 kentte, 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

22.01.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 3 kentte, 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Tunceli ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 127 mahalle ile köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da kırsaldaki 88 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda personelle yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Tunceli'de 32 ve Iğdır'da ise 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan ekiplerin çalışması sonucu dünden bu yana Erzurum'da 423, Ağrı'da 82, Tunceli'de 50, Iğdır'da 2, Ardahan'da 6 ve Kars'ta 5 olmak üzere toplamda 568 köy yolu ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
Huduttaki güvenlik duvarı sınırdan kaçak geçişleri engellediHuduttaki güvenlik duvarı sınırdan kaçak geçişleri engelledi
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Ocak Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:31
İkindi
15:05
Akşam
17:28
Yatsı
18:51

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cumartesi

Uzun Eczanesi
Palandoken
Fulya Eczanesi
Palandoken
Hayat Eczanesi
Yakutiye
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.