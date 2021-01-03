YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

VAN HABERLERİ  | 03.01.2021 10:47 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 20-40 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Bitlis ve Hakkari'de 3, Muş'ta sıfırın altında 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

- Muş'ta vatandaşlar araçlarını halı ve battaniyeyle korumaya çalıştı

Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kente hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için çeşitli yöntemlere başvurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında araçlarını kullanamayanlar, halı, battaniye ve branda ile araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçede sis etkili oldu, görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:16
İkindi
14:44
Akşam
17:05
Yatsı
18:27

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.