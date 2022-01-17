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Doğu Anadolu'daki 4 ilde 552 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

17.01.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 552 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 552 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 192 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 285 köy ve mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, köylere ulaşımın sağlanabilmesi için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki karları temizledi.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde yolu kardan kapanan 49 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

- Muş

Muş'ta geçen hafta aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 26 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşullarının kentte ulaşımı aksattığını söyledi.

Ekiplerin kapanan yolların açılması için çaba gösterdiğini belirten Yentür, bugün tüm yerleşim birimlerine ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

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