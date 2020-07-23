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Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 23.07.2020 09:39 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Sabah saatlerinde Ağrı ile Iğdır'da etkili olacak ve gün boyu devam edecek sağanak ile gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Kars ve Ardahan'da görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 9, Erzurum'da 14, Ağrı'da 16, Erzincan'da 17, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 35, Iğdır'da 33, Ağrı ve Erzurum'da 29, Kars'ta 26, Ardahan'da 24 derece olacağı öngörülüyor.

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