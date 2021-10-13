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Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak etkili olacak

13.10.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak etkili olacak

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 5, Tunceli'de 6, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Erzincan'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 28, Erzincan'da 25, Iğdır'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum'da 19, Kars ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

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