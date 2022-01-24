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Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1485 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

24.01.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1485 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzincan ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 1485 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Özellikle yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu Erzurum kırsalındaki 699 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilde ulaşım sağlanamayan yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Ayrıca kar ve tipi yüzünden Erzincan'da 425, Tunceli'de 287, Ağrı'da 48, Ardahan'da 9, Iğdır'da 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Belediye ve il özel idaresi ekipleri söz konusu yolların açılması için aralıksız çalışma gerçekleştiriyor.

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