Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde öğleden itibaren sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Öğleden itibaren gece saatlerine kadar ise Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 0, Ağrı'da 2, Erzurum ve Ardahan'da 6, Iğdır'da 10 ve Erzincan'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 23, Ağrı'da 22, Kars'ta 20, Erzurum'da 19, Ardahan'da 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

