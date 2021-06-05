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Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak

05.06.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşama kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 5, Kars'ta 6, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 16 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 28, Erzincan ile Ağrı'da 24, Kars'ta 22 ve Ardahan ile Erzurum'da 20 derece olacak.

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