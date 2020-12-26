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  4. Doğu Anadolu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Doğu Anadolu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

ERZURUM HABERLERİ  | 26.12.2020 13:58 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilin cadde, sokak ve meydanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'daki cadde, meydan ve sokaklar ile tarihi alanlar boş kaldı.

Güvenlik güçleri, illerin ana caddeleri giriş ve çıkışlarında denetim yaptı.

Görevliler dışında kimsenin dışarı çıkmadığı bölgedeki şehirlerde araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu gözlendi.

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