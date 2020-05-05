YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu Anadolu’daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu’daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.05.2020 09:24 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ardahan’da 5, Kars ve Ağrı’da 6, Tunceli ve Erzincan’da 9, Iğdır’da 12 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 24, Erzincan’da 19, Tunceli’de 21, Ağrı’da 18, Kars’ta 17, Erzurum’da 14 ve Ardahan’da 16 derece olması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Erzincan Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:11
Öğle
12:24
İkindi
16:14
Akşam
19:27
Yatsı
20:58

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Pınar Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aktürk: “Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza yönelik ekonomik destek talebinde bulunduk”

Aktürk: “Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza yönelik ekonomik destek talebinde bulunduk”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan’da görsel şölen sunuyor

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan’da görsel şölen sunuyor

Erzincan'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

Erzincan'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.