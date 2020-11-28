YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'daki illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu

Doğu Anadolu'daki illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 28.11.2020 20:19 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'daki illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu

Türkiye genelinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirlerin saat 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlanmasıyla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde cadde, sokak, tarihi alanlarda sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yarın saat 10.00'da kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Kars, Iğdır ve Tunceli'de araç ve insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda sessizlik hakim oldu.

Alışveriş merkezleri, berber, kuaför, güzellik merkezleri ve marketlerin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentlerde yiyecek tüketiminin yoğun olduğu alanlarda sadece online ve telefonla sipariş üzerine paket servis hizmeti verilmeye başlandı.

Kısıtlama dolayısıyla Erzurum'da Çifte Minareler, Kale civarı, Lala Paşa Camisi, Yakutiye Medresesi ve Cumhuriyet Caddesi ilk saatten itibaren sessizleşti.

Iğdır'da yoğunluğun fazla olduğu Atatürk ve Vali Yolu caddeleri ile Zübeyde Hanım Bulvarı, Erzincan'daki Cumhuriyet Meydanı, Halitpaşa, Ordu, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri, Kars'ta Faikbey ve Kazım Karabekir Paşa caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı ve tarihi Kars Kalesi, Ardahan'da Kongre ve Lise caddeleri ile Milli Egemenlik Parkı, Ağrı'da Cumhuriyet, Kağızman ve Eski Van caddeleri, Tunceli'de ise Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü, Palavra ve Seyit Rıza meydanlarında, yasağın başlamasıyla insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince, kentlerin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturularak kontroller yapıldı. Ekipler, istisna kapsamında olanlar dışında kimsenin dolaşmasına izin vermeyerek ana cadde ve bağlantı yolları ile farklı noktalarda kontrollerine devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:07
Öğle
12:08
İkindi
14:37
Akşam
16:59
Yatsı
18:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.