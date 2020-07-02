YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Doğu Anadolu'nun arpa ve buğday tarlaları havadan görüntülendi

Doğu Anadolu'nun arpa ve buğday tarlaları havadan görüntülendi

IĞDIR HABERLERİ  | 02.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'nun arpa ve buğday tarlaları havadan görüntülendi

Iğdır ve Kars'ta, havadan görüntülenen hasat çalışmaları güzel görüntüler oluştu.

Vatandaşların büyük bölümünün hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağladığı bölgedeki birçok tarla, arpa ve buğday ekilerek değerlendiriliyor.

Bölgenin tahıl ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı kentlerden Kars ve Iğdır'da da özellikle yüksek rakımlı alanlardaki arazilere arpa ve buğday ekiliyor.

Hasadı haziran ayının sonunda başlayıp temmuz ayında devam eden tarlalar, birbirinden farklı renklere bürünerek tarım arazilerini süslüyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile havadan görüntülenen arpa ve buğday tarlaları, görülmeye değer görüntüler sunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Iğdır Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
02:38
Sabah
04:33
Öğle
12:13
İkindi
16:10
Akşam
19:43
Yatsı
21:29

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

ASİMDER’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

ASİMDER’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Iğdır’da MTSK sınavı yapıldı

Iğdır’da MTSK sınavı yapıldı

Iğdır’da ay tutulması böyle görüntülendi

Iğdır’da ay tutulması böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.