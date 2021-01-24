Doğu Anadolu'nun gözde kayak merkezleri ziyaretçilerini bekliyor

Sezon açılışı yapılan merkeze Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın sevincini yaşıyor.

Bingöl'de 6 yıl önce hizmete giren tesis, kentin turizmine önemli katkı sağlarken, her yıl kayak festivali, paraşüt gösterileri ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Bingöl'de yılın 6 ayında karı eksilmeyen 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde, devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi profesyonel ve amatör kayakçılar için pistleri, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleriyle kayakseverlere keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

BİNGÖL/ELAZIĞ (AA) - AYDIN ARIK/İSMAİL ŞEN - Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek ve Elazığ'daki Hazarbaba kayak merkezleri kayak tutkunlarını bekliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, AA muhabirine, merkezin Doğu Anadolu Bölgesi'nin güzel ve nadir kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Tesisin telesiyej hattının eğik uzunluğunun 1200 metre, teleski hattının da 1600 metre olduğunu belirten Danayiyen, kayak merkezinin bölgede nadir bulunan, kristal özellikli, kaymaya çok müsait olan bir karla kaplı bulunduğunu, 70 yatak kapasiteli otelin Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından işletildiğini ve vatandaşların hizmetine açık olduğunu kaydetti.

Kayak merkezindeki pistlerde ve turnikelerde düzenlemeler yaptıklarını aktaran Danayiyen, şöyle devam etti:

"Son eğik kısmında kayakçılarımız için tehlike arz eden bir tepe vardı, orada düzetme yaptık. Daha önce kartlı ve turnike geçiş sistemimiz mevcut değildi, bu yıl daha modern, düzenli olabilmesi için hem telesiyej hem teleski hatlarımıza turnikeli kartlı geçiş sistemi kurduk. Bu şekilde vatandaşlarımızın işlerini daha da kolaylaştırdık."

- HES kodu uygulaması

Danayiyen, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) nedeniyle kayak merkezindeki otelde misafirlerin HES kodu uygulamasıyla kalabileceklerine işaret ederek, otelde kalacak misafirler için park alanında da bir çalışma yaptıklarını bildirdi.