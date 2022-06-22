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Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

22.06.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Kars Ardahan

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