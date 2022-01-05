Doğu Anadolu'nun saklı güzelliği Balık Gölü tamamen dondu

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da her mevsim çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Balık Gölü, bölgede etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan, doğası, adaları, balık ve kuş türleriyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak adlandırılan Balık Gölü, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

Doğa harikası göl, ilkbahar ve yaz mevsiminde yemyeşil çevresi ve masmavi sularıyla, kışın da karla kaplı dağları ve buzlu yüzeyiyle çok sayıda doğa tutkunu ve kampçıyı ağırlıyor.

Son günlerde bölgede etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle tamamen donan 2 bin 241 rakımdaki göle gelenler buz üzerinde yürüyüş yapıp sandalye ile kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Doğa tutkunu Mehmet Günay Eser, AA muhabirine, Balık Gölü’ne kışın ilk defa geldiğini ve buzun üzerinde yürümenin keyifli olduğunu söyledi.

- "Gölün suyu o kadar temiz ki buzun altı net görülüyor"

Kış mevsiminin zorlukların yanında güzellikleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Eser, şunları dile getirdi:

"Balık Gölü'ne gelip seyrine doyumsuz manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekiyoruz. Ağrı fotoğraf açısından çok güzel bir şehir ve bunu değerlendirmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Gölün yüzeyi yaklaşık yarım metre buz tutmuş durumda ve biz de burada görüntü çektik. Buzun üzerinde çay içtik ve doğayla bütünleşmek çok güzeldi. Buzun üzerinde sandalyelerle kaymak inanılmaz keyifliydi. Gölün suyu o kadar temiz ki buzun altı net görülüyor."

Bölgeye çok sayıda turistin ilgi gösterdiğini anlatan Eser, bölgeye gelen vatandaşların çevreyi kirletmemesini ve temiz tutmasını istedi.

Ziyaretçilerden Mehmet Sancak da gölü çok etkileyici bulduğunu ve fotoğraf çekmek için en güzel yerlerden biri olduğunu anlattı.

Buzun üzerinde kayarak eğlendiklerini dile getiren Sancak, "Adanalıyım ve Balık Gölü'ne ilk defa geliyorum. Bizim oralarda kış buradaki gibi çetin geçmiyor. Hayatımda ilk defa donmuş bir göl gördüm ve üzerinde yürüdüm. Buranın havası ve doğası çok güzel." diye konuştu.

