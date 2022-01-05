YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Doğu Anadolu'nun saklı güzelliği Balık Gölü tamamen dondu

Doğu Anadolu'nun saklı güzelliği Balık Gölü tamamen dondu

05.01.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen buz tutan 2 bin 241 rakımdaki göle gelenler buz üzerinde yürüyüş yapıp sandalye ile kayarak eğlenceli zaman geçiriyor - Ziyaretçilerden Mehmet Sancak: - "Adanalıyım ve Balık Gölü'ne ilk defa geliyorum. Bizim oralarda kış buradaki gibi çetin geçmiyor. Hayatımda ilk defa donmuş bir göl gördüm ve üzerinde yürüdüm"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da her mevsim çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Balık Gölü, bölgede etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan, doğası, adaları, balık ve kuş türleriyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak adlandırılan Balık Gölü, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

Doğa harikası göl, ilkbahar ve yaz mevsiminde yemyeşil çevresi ve masmavi sularıyla, kışın da karla kaplı dağları ve buzlu yüzeyiyle çok sayıda doğa tutkunu ve kampçıyı ağırlıyor.

Son günlerde bölgede etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle tamamen donan 2 bin 241 rakımdaki göle gelenler buz üzerinde yürüyüş yapıp sandalye ile kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Doğa tutkunu Mehmet Günay Eser, AA muhabirine, Balık Gölü’ne kışın ilk defa geldiğini ve buzun üzerinde yürümenin keyifli olduğunu söyledi.

- "Gölün suyu o kadar temiz ki buzun altı net görülüyor"

Kış mevsiminin zorlukların yanında güzellikleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Eser, şunları dile getirdi:

"Balık Gölü'ne gelip seyrine doyumsuz manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekiyoruz. Ağrı fotoğraf açısından çok güzel bir şehir ve bunu değerlendirmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Gölün yüzeyi yaklaşık yarım metre buz tutmuş durumda ve biz de burada görüntü çektik. Buzun üzerinde çay içtik ve doğayla bütünleşmek çok güzeldi. Buzun üzerinde sandalyelerle kaymak inanılmaz keyifliydi. Gölün suyu o kadar temiz ki buzun altı net görülüyor."

Bölgeye çok sayıda turistin ilgi gösterdiğini anlatan Eser, bölgeye gelen vatandaşların çevreyi kirletmemesini ve temiz tutmasını istedi.

Ziyaretçilerden Mehmet Sancak da gölü çok etkileyici bulduğunu ve fotoğraf çekmek için en güzel yerlerden biri olduğunu anlattı.

Buzun üzerinde kayarak eğlendiklerini dile getiren Sancak, "Adanalıyım ve Balık Gölü'ne ilk defa geliyorum. Bizim oralarda kış buradaki gibi çetin geçmiyor. Hayatımda ilk defa donmuş bir göl gördüm ve üzerinde yürüdüm. Buranın havası ve doğası çok güzel." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ağrı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandıAğrı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 7 Ocak Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:22
Öğle
12:19
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:30

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Cuma

Yol Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Mert Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Deva Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.