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Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar

10.11.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz ve Ege Bölgesinde sıcak havayı fırsat bilip denize girenler gözlenirken Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkisini gösteriyor.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevreleri aralıklı yağmurlu, yüksek kesimler yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kar yağışı Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı etkisini gösteriyor. Erzincan kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının iyice düştüğü kentte Karadağ’ın zirvesine kar yağdı. Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinin üst tarafında bulunan verici istasyonunun bulunduğu alan kardan tamamen beyaza büründü. Yağan karla birlikte yüksek kesimlerdeki köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların kış çilesi erkenden başladı.

Öte yandan kardan beyaz örtüye bürünen dağlarda yaban keçileri dron ile görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

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