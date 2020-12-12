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Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.12.2020 12:55 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken karayolları ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken karayolları ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren Erzincan ve Tunceli civarında aralıklı karla karışık ve yağmur görülecek. Bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Buzlanma, don ve pus beklendiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 16, Erzurum’da 9, Kars’ta 6, Ağrı’da 2, Tunceli ve Erzincan’da 0, Iğdır’da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan’da 8, Tunceli’de 6, Iğdır’da 5, Erzurum ve Ağrı’da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 2, Ardahan’da 1 olması öngörülüyor.
Öte yandan kar yağışı Erzincan’ın yüksek kesimlerinde, Aşkale - Tercan arasında, Refahiye - Sivas karayolu Kızıldağ mevkiinde ve Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde zaman zaman etkili oldu. Karayolları ekipleri zeminde kar tutan güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Sarıkamış’ta 22, Palandöken ve Konaklı’da 18 santimetre olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

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