Doğu Biga Madencilik'ten 111 yeni öğrenci bursu

İSTANBUL (AA) - Doğu Biga Madencilik, şirketin burs programı kapsamında paydaş köylerde eğitim gören 111 öğrenciye daha karşılıksız burs sağlayacak.

Doğu Biga Madencilik'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin burs programının başladığı 2012'den bu yana toplamda 712 eğitim bursu sağlandı.

"Bölgeyle sosyal uyum" prensibi çerçevesinde Türk kültürü ve yörenin geleneklerine uyum içerisinde paydaş köylerle dayanışma ruhu sergileyen şirket, burs programı kapsamında ilköğretim-üniversite aralığında eğitim gören 111 öğrenciye daha burs verecek.

Pandemi sürecinde her zamankinden fazla dayanışma sergilenmesi gerektiğinin bilinciyle hareket eden şirket, burs programının yanı sıra bölgedeki okulların tadilatı ve eğitim materyali gibi ihtiyaç duyulan her konuda bölge halkına katkılar sunuyor.

Şirketin 2010 yılından bu yana, paydaş köylerle istişare edilerek sunduğu desteklerden bazıları şunlar:

"Yöre köylere temiz, sürdürülebilir su sağlayacak bir göletin inşası, sağlık konteynırı, eğitim ve öğretim fırsatlarının desteklenmesi, geleneksel köy hayırları, yerel önemli gün ve etkinliklere katkı, yerel spor takımları ve milli atletlere sponsorluk sağlanması, köylerde altyapı ve üst yapı çalışmalarının desteklenmesi, ulaşım altyapısının desteklenmesi, geri dönüşüm konteynırlarının köylere yerleştirilmesi, yangın önleme ekipman desteği, hatıra ormanı."

