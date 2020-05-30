Doğu caddesinde onarım çalışmaları başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Caddesi başta olmak üzere kentteki birçok cadde ve sokakta asfalt tamir, bakım ve onarım çalışması başlattı.

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını hızlandıran Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı 70 personel ve 16 araçla Doğu Caddesi, Selimbey Mahallesi Yunus Sokak ve Eminpaşa Mahallesi Kaptan Sokakta asfalt onarımı ve kaldırım tamir çalışması yürütüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başlayan ekipler, yaya ve araç trafiğinin olmamasından dolayı işlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapabiliyor. Mesai gözetmeksizin yürütülen çalışmalar yarın da devam edecek.

