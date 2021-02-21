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Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi yakında tamamlanacak

21.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi’nde yapım çalışmaları yüzde 98 seviyesine ulaştı.Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in tamamlanması talimatını verdiği yarım kalan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi’ni bitirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi’nde yapım çalışmaları yüzde 98 seviyesine ulaştı.
Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in tamamlanması talimatını verdiği yarım kalan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi’ni bitirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 5 katlı kültür ve ticaret merkezi ile geleneksel çarşı kültürü yaşatılacak ve şehir yeni bir cazibe noktasına kavuşacak.
Toplam 66 bin metrekare inşaat alanına sahip projede bugüne kadar yüzde 98’lik bölüm tamamlandı. Yürüyen merdivenlerin katıldığı bina içinde mimari sonlandırma imalatlarının büyük bölümü tamamlanırken proje kapsamında ince işçilik çalışmaları ve çevre düzenlemesi sürüyor.
575 binek araç ve kent merkezine gelen tur otobüslerini ağırlayabilecek geniş kapasiteli 3 katlı yeraltı otoparkında da çalışmaları hızla devam ediyor. 5 katlı merkezde geleneksel alışveriş kültürünün yaşatılacağı dükkanlar, kafe ve eğlence alanları bulunacak. Geleneksel alışveriş kültürü modern bir alt yapıyla sunulacak.

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