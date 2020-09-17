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Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde sona gelindi

ANTALYA HABERLERİ  | 17.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi’nde çalışmaların yüzde 90’lık bölümü tamamlandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkın yararına olan yarım kalmış projeleri tamamlamaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi’nde çalışmaların yüzde 90’lık bölümü tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkın yararına olan yarım kalmış projeleri tamamlamaya devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezine canlılık getirecek Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde yapım çalışmaları ara vermeden sürüyor.
Toplam 66 bin metrekare inşaat alanına sahip projede bugüne kadar yüzde 90’lık bölüm tamamlandı. Kültür ve ticaret merkezinin dış cephe boya imalat çalışmaları sürüyor. Ayrıca , merkezin Ali Çetinkaya Caddesi cephesindeki çevre düzenlemeleri kapsamında beton ve kazı dolgu çalışmaları, bina içinde mimari sonlandırma imalatları ile asma tavan ve korkuluk imalat çalışmaları yapılıyor. 5 katlı merkezde geleneksel alışveriş kültürünün yaşatılacağı dükkanlar, kafe ve eğlence alanları ile yer altında 3 katlı bir otopark hizmet verecek. Otopark, 575 binek araç ve kent merkezine gelen tur otobüsleri için geniş kapasiteli olacak.

Çatı izolasyonu
Müze konseptiyle kültür turizmine hizmet verecek Doğu Garajı Nekropol Alanı’nda da çalışmalar aralıksız sürüyor. Arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için çatı izolasyon çalışmasında sona yaklaşılıyor. Ayrıca çatıda yağmur olukları için de çalışma yapılıyor. Tarihi mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunacak çelik köprünün montajı ile cam korkulukların yapım işleri gerçekleştiriliyor.

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